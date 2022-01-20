Около 8 млрд рублей инвестируют в отрасль энергетики Кубани в 2022 году

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Около 8 млрд рублей инвестиций планируется направить на строительство и реконструкцию линий электропередачи, а также на решение проблемы энергодефицита в Краснодарском крае в 2022 году. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В 2022 году в отрасль электроэнергетики Кубани планируют направить порядка 8 млрд рублей инвестиций. Сетевые организации рассчитывают построить и реконструировать 423 км линий электропередачи и увеличить мощность подстанций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что наибольший объем инвестиций предоставит ПАО "Россети Кубань". Например, по информации пресс-службы, компания модернизирует восемь питающих центров Краснодара.

"Самый крупный инвестиционный проект, который сейчас реализует в крае другой инвестор, - это строительство ТЭС "Ударная" в Крымском районе. Станцию планируют завершить в 2023 году. Ее мощность составит 560 МВт. ТЭС "Ударная" исключит энергодефицит на юге Краснодарского края. Объем инвестиций оценивается в 55 млрд рублей", - сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев, его слова цитирует пресс-служба.