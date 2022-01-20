Товарооборот Грузии и РФ вырос на 23,2% в 2021 году

ТБИЛИСИ, 20 января. /ТАСС/. Торговый оборот Грузии и России в 2021 году составил более $1,6 млрд, что на 23,2% больше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Национальной службы статистики Грузии "Сакстат" ("Грузстат").

РФ находится на втором месте среди крупнейших торговых партнеров республики. В 2021 году ее доля во всем объеме внешней торговли составила 11,4%. В 2021 году Грузия экспортировала в РФ более 104 тыс. тонн ферросплавов на сумму более $171 млн, более 47 тыс. тонн натуральных вин (более $130 млн), более 107 тыс. тонн минеральных и пресных вод (более $60 млн), около 10 тыс. тонн спиртных напитков (более $41 млн), около 25 тыс. тонн свежих абрикосов, вишни и черешни, персиков, сливы (около $27 млн).

В свою очередь РФ поставила Грузии более 224 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (более $134 млн), более 319 тыс. тонн нефтяных газов и углеводородов (около $97 млн), более 337 тыс. тонн пшеницы и меслина (более $84 млн), более 28 тыс. тонн подсолнечного масла (более $41 млн), 46,3 тонны телефонных аппаратов (более $37 млн).

Первое место среди торговых партнеров Грузии в 2021 году заняла Турция, товарооборот с которой превысил $2,14 млрд, что на 34,3% больше показателя за 2020 год. Третье место занял Китай, торговый оборот с этой страной превысил $1,4 млрд (+24,8%).

Общий внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году составил более $14,3 млрд, что на 25,6% больше показателя за 2020 год. Экспорт составил около $4,3 млрд (+26,9%), а импорт - более $10 млрд (+25,1%). Отрицательный баланс в 2021 году - более $5,8 млрд (40,7% внешнеторгового оборота).