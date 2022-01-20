ЦБ предложил расширить число причин, по которым нельзя создавать новое юрлицо три года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Банк России предлагает расширить число причин, по которым нельзя создавать новое юридическое лицо либо занимать руководящую должность в течение трех лет. Таким образом регулятор считает необходимым учесть возможность добровольной ликвидации юридического лица, попавшего в "красную" зону в рамках платформы ЦБ "Знай своего клиента". Изменения предлагаются в законопроект о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

"Банк России концептуально поддерживает этот законопроект, но у нас есть небольшое предложение по его доработки ко второму чтению. В действующей редакции в предложенном проекте устанавливается запрет для физических лиц выступать в качестве учредителей либо единоличных исполнительных органов тех юрлиц, которые были исключены по информации Банка России из ЕГРИЛа и ЕГРИПа. Но базовый закон о "светофоре" (о платформе "Знай своего клиента" - прим. ТАСС) предусматривает ситуацию, когда лицо, получившее двойную покраску, может начать добровольную ликвидацию. Эта добровольная ликвидация может завершиться до того момента, когда Банк России направит соответствующую информацию в ФНС, - сказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку. - Мы предлагаем в проект добавить нормы, что вне зависимости от того, по каким причинам такой субъект был исключен из ЕГРИЛа либо ЕГРИПа, все равно должно действовать трехлетнее ограничение на создание новых юрлиц или выступление в качестве единого исполнительного органа".

В свою очередь глава комитета Анатолий Аксаков (комитет выступает соисполнителем) поддержал инициативу регулятора. Соответствующее предложение ЦБ было отражено в заключении комитета.

Платформа "Знай своего клиента"

В декабре Банк России сообщил, что начал тестирование с кредитными организациями платформы по оценке сомнительных операций и отмыванию денег "Знай своего клиента". Тестирование продлится до конца марта 2022 года. Сейчас к платформе в пилотном режиме подключены 40 банков, в дальнейшем число участников может быть увеличено. К 1 июля 2022 года информационный сервис станет доступен всем кредитным организациям.

Согласно закону, на основании которого Банк России создает платформу "Знай своего клиента", всем клиентам банков - российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям - будет присвоен один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Эта информация будет ежедневно доводиться до кредитных организаций.

По мнению ЦБ, запуск платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сконцентрировать внимание банков на противодействии проведению подозрительных операций.