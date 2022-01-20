Крупнейший банк Крыма одобрил кредитов на 1,5 млрд рублей в рамках программы ФОТ 3.0

ТАСС, 20 января. РНКБ - системообразующий банк Крыма - заключил договоры на получение льготных кредитов для малого бизнеса на сумму 1,5 млрд рублей в рамках программы ФОТ 3.0. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"В рамках второго этапа действия программы льготного кредитования ФОТ 3.0 для предпринимателей, чья деятельность пострадала в период пандемии коронавируса, банк РНКБ заключил 582 договора с представителями бизнеса на сумму более 1,5 млрд рублей. Из них 523 договора по данной программе на сумму более 862 млн рублей были заключены в рамках экспресс-кредитования малого бизнеса РНКБ с минимальным пакетом документов и минимальным сроком предоставления кредита", - отмечается в сообщении.

В РНКБ уточнили, что за льготными кредитами в основном обращались предприниматели из Симферополя, Севастополя, Ялты, а также Краснодарского края. При этом чаще всего это были предприятия, работающие в сферах гостиничного бизнеса и туризма, реализации продуктов и напитков, ремонта компьютеров и электроники, а также стоматологической практики.

О программе

По итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства в постановление кабмина от 27 февраля 2021 года №279 были внесены изменения, направленные на возобновление заключения кредитных договоров по ФОТ 3.0 в период с 1 ноября по 30 декабря 2021 года, а также продление срока погашения кредита по программе с шести до 12 месяцев.

Заемщиками по ФОТ 3.0 могли стать субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) и социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) из числа заемщиков по программе ФОТ 2.0, осуществляющие деятельность в наименее восстановившихся отраслях, вновь созданные с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года субъекты МСП, также работающие в наименее восстановившихся отраслях, а также крупные предприятия из сфер общепита и культуры, из числа заемщиков по ФОТ 2.0. Ставка для заемщика составляет 3%, срок кредита - не более 18 месяцев, из которых в течение первых шести месяцев не выплачиваются основной долг и проценты, в течение последующих 12 месяцев происходит погашение кредита, а также выплата процентов.