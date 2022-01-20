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Минкоммерции КНР предложило США отменить пошлины на китайские товары, введенные при Трампе

Это благоприятно отразится на восстановлении глобальной экономики, заявила официальный представитель Министерства коммерции Шу Цзюэтин

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Китайские власти предлагают Соединенным Штатам отменить дополнительные пошлины на ряд товаров КНР, введенные при прежнем президенте США Дональде Трампе. Об этом заявила в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.

"Отмена дополнительных пошлин [на товары КНР] выгодна китайским и американским потребителям, а также производителям двух стран. Это благоприятно отразится на восстановлении глобальной экономики", - сообщила она на брифинге.

По словам чиновника, снятие торговых ограничений на продукцию и услуги, которые Китай поставляет в США, - "меры, в которых заинтересован весь мир".

Китайско-американские торгово-экономические трения

Администрация Трампа фактически развязала торговую войну, введя пошлины на китайские товары стоимостью $370 млрд. Как утверждает агентство Reuters, из-за этой меры американские импортеры понесли огромные убытки.

15 января 2020 года стороны договорились в Вашингтоне о первой фазе торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки продукции США на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго года действия соглашения. После победы на выборах американский президент Джо Байден объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в него изменений, хотя прежде утверждал, что договоренности с Пекином "провалились".

Согласно официальным данным, товарооборот КНР и Соединенных Штатов в 2021 году вырос на 28,7% и составил $755,64 млрд. Китайский экспорт в США увеличился на 27,5%, до $576,11 млрд. Импорт американской продукции повысился на 32,7%, до $179,53 млрд. Профицит торгового баланса Китая за 12 месяцев достиг $396,58 млрд - это на 25,14% больше, чем в 2020 году.

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