"Молдовагаз" перечислит "Газпрому" $8,5 млн в счет долга за январь

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Газораспределительная компания "Моловагаз" перечислит в четверг "Газпрому" $8,5 млн в счет погашения долга за авансовый платеж в январе. Об этом заявил вице-премьер Андрей Спыну в парламенте, который рассматривает просьбу правительства ввести в стране на 60 дней режим ЧП в энергетике из-за газового кризиса.

"Вчера "Молдовагаз" перечислила $7 млн, сегодня заплатит еще $8,5 млн. В общей сложности будет выплачено более $38 млн в счет аванса за январь, нам останется заплатить еще $25 млн чтобы погасить долг" - сказал Спыну. Он отметил, что кабмин делает все возможное, чтобы не допустить прекращения подачи газа потребителям и попросил "Газпром" дать отсрочку по долгу за январь.

"Однако "Газпром" не согласился предоставить отсрочку, которая позволила бы нам рассчитаться за несколько дней, хотя раньше нам шли навстречу. Мы расцениваем это как недружественный шаг с их стороны в адрес "Молдовагаз", где российская компания является мажоритарным акционером", - подчеркнул Спыну. Он проинформировал депутатов, что режим ЧП позволит правительству в срочном порядке принять решение о предоставлении "Молдовагаз" отсрочки по выплате НДС, также компании будет выплачены авансом компенсации за январь и февраль, которые предоставляются в счет потребления газа бытовым потребителям, что позволит погасить долг "Газпрому" в $25 млн.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20 числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половины объема, потребленного в текущем месяце. В ноябре прошлого года республика просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства выделило правительство республики.

В январе глава "Молдовагаза" Вадим Чебан сообщил, что компания вновь столкнулась с финансовыми трудностями из-за несвоевременной корректировки тарифов в республике. Так, в январе закупочная цена на российский газ для Молдавии выросла до $647 за 1 тыс. куб. м, а в тарифе утверждена цена примерно на уровне $450.