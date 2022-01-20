{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин прибыл в Воронеж, где проведет совещание о развитии гражданской авиации

Премьер осмотрит социальные и производственные объекты

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин начал первую в наступившем году рабочую поездку. В четверг он прибыл в Воронеж.

Здесь премьер осмотрит социальные и производственные объекты. Также в программе Мишустина совещание о развитии гражданского самолетостроения и обновлении парка гражданской авиации.

Помимо этого, у главы кабмина запланирована встреча с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

В мероприятиях рабочей поездки принимают участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, глава Минфина Антон Силуанов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияВоронежская область
В Чеченской Республике план по объему ввода жилья за год перевыполнили на треть
Большая часть из введенных строений - частные дома
Читать полностью