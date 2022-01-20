В "Камазе" сообщили о закрытии контракта на поставку 350 электробусов Москве

Москва, 20 января./ТАСС/. "Камаз" завершил выполнение контракта на поставку 350 электробусов Москве, сообщила пресс-служба производителя.

"Камаз" успешно завершил выполнение очередного, четвертого по счету, контракта на поставку в адрес ГУП "Мосгортранс" партии электробусов. По условиям договора, заключенного в начале 2021 года, компания поэтапно поставила Москве 350 электробусов КАМАЗ-628", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в 2021 году впервые были поставлены электробусы, собранные на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе в Москве, первые экземпляры вышли на линию в июне, спустя два месяца после запуска площадки. Как сообщалось ранее, "Камаз" предварительно заложил в бизнес-план на 2022 год производство 450 электробусов и планирует принять участие в новом тендере на их поставку в адрес "Мосгортранса".

"Также в компании разработана сочлененная модель электробуса ("гармошка") - в данный момент она проходит тестовую эксплуатацию в Москве на маршруте т34. При успешном прохождении тест-драйва город планирует закупать такой транспорт для обслуживания маршрутов с высоким пассажиропотоком", - отмечается в сообщении.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).