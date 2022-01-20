"Трансмашхолдинг" поставит Аргентине вагоны "Иволга" на сумму более $860 млн

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) выиграл тендер на поставку в Аргентину 560 вагонов серии "Иволга" общей стоимостью $864 млн, сообщила компания.

"Министерство транспорта Аргентины объявило "ТМХ Интернэшнл" (100% дочернее предприятие АО "Трансмашхолдинг") победителем тендера на поставку 70 электропоездов переменного тока (560 вагонов) общей стоимостью $864 млн", - сообщила пресс-служба ТМХ.

Поезда будут задействованы в пригородном сообщении между Буэнос-Айресом и городами-сателлитами.

Международный тендер предполагает разработку, производство, поставку и послепродажное обслуживание восьмивагонных электропоездов для колеи 1676 миллиметров (ширина колеи в РФ - 1520 миллиметров).

Поставки продукции начнутся через 27 месяцев после вступления договора в силу и завершатся в течение четырех лет. Модификация "Иволги" для Аргентины будет спроектирована инжиниринговым центром "ТМХ Инжиниринг".

Платформа электропоездов "Иволга" - это полностью отечественная разработка, созданная для организации городских, пригородных и межрегиональных перевозок со скоростью до 160 км/ч. В производстве электропоездов для Аргентины будут на протяжении нескольких лет трудиться около 25 тыс. человек. "Иволги" производятся на мощностях Тверского вагоностроительного завода (входит в ТМХ). На данный момент выпущено свыше 440 вагонов. "Иволги" уже эксплуатируются на Московских центральных диаметрах - новой транспортной системе, введенной в эксплуатацию в Москве в 2019 году.