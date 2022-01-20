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Песков перенаправил в Центробанк вопрос об идее полного запрета криптовалют в России

По информации Bloomberg, глава ЦБ Эльвира Набиуллина согласилась поддержать такой запрет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил в Центробанк вопрос о публикациях в СМИ, согласно которым мегарегулятор планирует ввести полный запрет криптовалют в РФ.

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"Это не прерогатива Кремля, это прерогатива мегарегулятора, поэтому обращайтесь туда", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС в четверг.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина согласилась поддержать идею полного запрета криптовалют в России.

В конце декабря заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин заявлял, что мегарегулятор намерен законодательно утвердить правила обращения криптовалют. По оценке ЦБ, российские граждане и бизнес имеют право приобретать и хранить криптовалюту, но не через отечественную инфраструктуру или посредников, отмечал Чистюхин. Помимо прочего, Банк России готовит доклад, в котором опишет свое видение насчет криптовалют на отечественном финрынке, сообщил он.

Ранее Набиуллина говорила, что ЦБ выступает за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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