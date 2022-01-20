"Газпром": из европейских ПХГ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в 2021 году

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Европейские страны отобрали из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году, или почти 32 млрд куб. м, говорится в сообщении "Газпрома".

"В целом по европейским ПХГ отобрано уже 2/3 от объема газа, закачанного в прошлом году. На 18 января отбор достиг 66,5% или 31,8 млрд куб. м газа", - отмечается в сообщении.

В частности, по данным Gas Infrastructure Europe, на 18 января заполненность ПХГ Германии опустилась ниже 45% - до 44,7%.

Общая заполненность газом подземных хранилищ Европы, как следует из данных GIE, 18 января опустилась до 45,45%. Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 49,07 млрд куб. м. газа - на 16,25 млрд куб. м. меньше, чем в 2021 году.

Отбор газа из ПХГ Европы 18 января составил 785,15 млн куб. м. С начала января из хранилищ уже отобрано порядка 10,5 млрд куб. м. газа, что является третьим показателем для этой даты в истории наблюдений с 2011 года.