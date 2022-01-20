Эксперт считает, что энергопереход в России приведет к росту цен

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Рост цен во время "зеленого" перехода неизбежен. Об этом заявил генеральный директор АНО "ЦЭИ", член глобальной сети экспертных организаций по разработке решений для устойчивого развития под эгидой ООН Михаил Юлкин, слова которого в четверг приводит издание ESG-GAZETA.

"Скорее всего, этот процесс [энергопереход] пройдет на фоне какого-то фрикционного скачка. Цены вырастут все, но в разной степени. Только так можно обеспечить переход", - отметил эксперт.

По его словам, на этот период нужно защищать социально уязвимые группы населения и по возможности помогать бизнесу, который тоже может оказаться в сложном положении. Это же подтверждает и главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума неправительственной организации "Совет по внешней и оборонной политике" (СВОП) Федор Лукьянов.

"На практике - и это касается не только России, это история всего мира - конечно, получится так, что издержки будут возложены на потребителя. В том числе и на частного потребителя", - отметил, Лукьянов, которого также цитирует издание.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в перспективе до 2050 года расходы на комплекс мер по снижению углеродного следа могут составить 1-2% ВВП.