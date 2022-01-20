Эксперт: мировой тренд на декарбонизацию может привести к снижению экспорта из России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Объемы российского экспорта могут снизиться из-за глобального тренда на декарбонизацию. Об этом заявил генеральный директор АНО "ЦЭИ", член глобальной сети экспертных организаций по разработке решений для устойчивого развития под эгидой ООН Михаил Юлкин, которого в четверг цитирует издание ESG-GAZETA.

"Если на том (европейском - прим. ТАСС) рынке - а к этому все идет - произойдет отказ от использования нефтепродуктов, то у нас будет проблема. Тренд на декарбонизацию нас коснется среди первых и приведет к снижению объемов экспорта и в натуральном, и в денежном выражении", - отметил Юлкин.

По его мнению, России надо выходить на те рынки, которые будут локомотивами в новой эпохе декарбонизации мировой экономики, а не "цепляться" за старые.

В свою очередь главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума неправительственной организации "Совет по внешней и оборонной политике" (СВОП) Федор Лукьянов отметил, что "у России огромный экологический потенциал, потенциал возобновляемых источников энергии. Просто он совершенно не развит. И вот над этим надо работать", - заявил Лукьянов, которого также цитирует издание.