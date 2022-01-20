Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению "Экспо"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Инфраструктура Москвы готова к проведению международной выставки "Экспо-2030". Об этом доложил в четверг президенту РФ Владимиру Путину мэр столицы Сергей Собянин.

"Инфраструктура Москвы готова. Мы определили с коллегами примерное расположение будущего [павильона] "Экспо", это находится возле [аэропорта] Внуково. Мы не стали это делать внутри города: во-первых, таких свободных территорий нет, во-вторых, при проведении таких выставочных мероприятий для жителей всегда [создается] напряжение. Сделали максимально близко к Внуково, - сказал Собянин.

Он отметил, что в скором времени во Внукове будет построен метрополитен, также на территории действует железнодорожное сообщение, будет запущен еще один Московский центральный диаметр. "То есть приближение инфраструктуры, это будет самая такая комфортная история. Помимо этого, создаст, конечно, дополнительный мощный кластер рабочих мест для развития всей территории. Так что будем бороться", - отметил мэр.

Собянин поблагодарил президента за доверие и поддержку заявки столицы на проведение международной выставки. "Непростое решение, потому что наша страна, конечно, давно участвует в этом движении выставочном, но <...> ни разу не выигрывали заявок. Конкуренция очень большая, и саудиты, и Южная Корея заявилась, и Италия с Римом, даже Украина. Но поборемся. У нас есть опыт работы и по подготовке к Олимпиаде, и к чемпионату мира, который прошел, в том числе и в Москве [в 2018 году]. Отзывы самые хорошие", - сказал мэр.