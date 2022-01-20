Лукашенко: Белоруссия готова значительно нарастить объем торговли с Республикой Тыва

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Белоруссия готова принять все необходимые решения для увеличения торговли с Республикой Тыва. Об этом заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Владиславом Ховалыгом.

"Есть куда стремиться, и есть над чем работать. Я убежден, что потенциал этот огромен. Нужно только наши желания и устремления реализовать. Мы в ближайшее время так же, как и вы, я полагаю, готовы кратно увеличить наш объем торговли, - сказал Лукашенко, слова которого приводит президентская пресс-служба. - Но для этого надо определить основные приоритеты, для чего мы здесь сегодня и встречаемся".

Он подчеркнул, что надо закладывать "сильный фундамент под сотрудничество", отметив, что пока показатели двусторонней внешней торговли по разным причинам скромные. По словам главы государства, белорусская сторона готова оперативно принять любые решения, необходимые для развития взаимодействия. "Вы знаете нашу белорусско-российскую политику. Наше отношение к России. И мы, принимая решения сегодня, никак не выйдем за рамки того, что мы уже очертили с президентом Российской Федерации, - отметил президент. - Ну а если и выйдем в лучшую сторону, думаю, что руководство России будет это приветствовать".

Лукашенко назвал визит делегации Республики Тыва в Белоруссию знаковым, позволяющим открыть новые горизонты белорусско-российского сотрудничества. "Убежден, ваш визит - знаковое событие, которое позволит нам вместе открывать новые горизонты сотрудничества, сделать это во имя наших братских народов", - отметил президент.

Есть большой потенциал сотрудничества

Лукашенко считает, что с учетом потребностей Республики Тыва и промышленного потенциала Белоруссии особое внимание имеет смысл уделить продукции машиностроения."Вы знаете уровень нашей машиностроительной отрасли, можете познакомиться с любым предприятием, для вас открыты двери любого предприятия, - отметил президент. - Вы знаете, что мы можем произвести: это и автомобильная, и строительная, дорожно-строительная, сельскохозяйственная, коммунальная техника. В общем, посмотрите на эти заводы, и если вас будет устраивать их продукция, мы готовы свято соблюдать наши договоренности".

Лукашенко обратил внимание на то, что он довольно часто обсуждает с российским президентом перспективы развития промышленной кооперации, трансфера технологий, экспорта услуг, по этим направлением возможно взаимодействие и с Тувой. В частности, это касается производства продуктов питания. Лукашенко отметил, что белорусы готовы поставлять в Туву продовольственную продукцию, экспорт которой в прошлом году составил около $7 млрд.

Президент также привел в качестве примера успешное взаимодействие с Сахалинской областью, где был реализован проект строительства большого сельскохозяйственного предприятия с молочно-товарной фермой. С российской стороной, по его словам, согласовано строительство еще некоторых объектов.

Лукашенко готов посетить Туву

Глава государства также обратил внимание на потенциал развития туристических услуг, отметив, что готов посетить Туву. "Для меня это сказочный край, потому что я его видел в кино, на картинках, - отметил белорусский лидер. - Хотелось бы, конечно, глянуть на этот сказочный край".

Товарооборот Белоруссии и Республики Тыва за 2020 год составил около $275 тыс., за январь - ноябрь 2021-го - $47,5 тыс. Во взаимной торговле преобладает белорусский экспорт, товары из Тувы в Белоруссию поставляются в небольших объемах.