Amazon откроет свой первый розничный магазин одежды в 2022 году

ТАСС, 20 января. Американская корпорация Amazon в этом году откроет свой первый магазин для розничной торговли одеждой Amazon Style, он будет находиться в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте компании.

"Мы рады представить Amazon Style, наш первый розничный магазин модной одежды, в котором покупатели смогут найти широкий выбор женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров", - указано в заявлении.

По QR-кодам в специализированном приложении Amazon Shopping для посетителей будут доступны данные о размерах, расцветках того или иного товара, а также отзывы покупателей, сообщили в компании. Для более персонализированного подхода можно будет поделиться информацией о своем стиле и предпочтениях в одном из разделов приложения, чтобы получать более точные рекомендации. Используя сенсорный экран в примерочной, покупатели смогут выбирать понравившиеся им товары, а сотрудники магазина доставят их для примерки.

Amazon - американская транснациональная компания, специализирующаяся на электронной торговле, искусственном интеллекте и мультимедиа.