Госдума уточнила в I чтении порядок формирования специальных резервных фондов Роскосмоса

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении законопроект, уточняющий порядок формирования специальных резервных фондов госкорпорации "Роскосмос". Документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предлагается установить, что специальные резервные фонды госкорпорации "Роскосмос" могут формироваться не только за счет денежных средств организаций корпорации, но и за счет средств самой госкорпорации, а также за счет иного имущества, включая имущественные права. Уточняется также, что эти фонды предназначены не только для финансового, но и имущественного обеспечения эффективности деятельности госкорпорации и ее организаций. Правительство будет устанавливать порядок формирования специальных резервных фондов корпорации.

При этом решение о конкретном размере осуществляемых организациями госкорпорации отчислений в фонд будет приниматься правлением Роскосмоса, исходя из текущего финансово-экономического состояния каждой организации корпорации (с учетом необходимости использования собственных средств в целях стабилизации и поддержания текущей деятельности). Размер отчислений может составить до 50% от установленного предельного норматива.

"Законопроект направлен на обеспечение сохранности средств корпорации, полученных от международной космической деятельности в порядке правопреемства от Федерального космического агентства, в целях создания условий для достижения задач, установленных программами в сфере космической деятельности, в соответствии с поручениями правительства РФ", - говорится в пояснительной записке.

Как отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, законопроект позволит "Роскосмосу" сконцентрировать средства на приоритетных направлениях развития ракетно-космической отрасли, обеспечить их быстрое и эффективное перераспределение, повысить финансовую дисциплину и оперативность принятия управленческих решений, а также более полно использовать научно-производственный потенциал организаций госкорпорации.