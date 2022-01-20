"Северная верфь" расторгла контракт на создание нового эллинга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) расторгла контракт с компанией "ОСТ" на работы по созданию нового эллинга на предприятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе верфи в четверг.

"Факт расторжения контракта подтверждаем", - сказала представитель пресс-службы, отвечая на соответствующий вопрос. Причины расторжения и сроки поиска нового подрядчика на верфи не раскрывают.

"Северная верфь" в сентябре 2020 года заключила контракт с компанией "ОСТ" на продолжение работ по реализации первого этапа строительства современного судостроительного комплекса на территории предприятия, его стоимость - 7,8 млрд рублей. Первый этап включает в себя строительство двух горизонтальных стапельных плит 250 на 100 м, перекрытых эллингом высотой 73,5 м, с мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн.

В ноябре 2021 года генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов говорил, что указанные работы планируется завершить к концу 2021 года. По его словам, к концу 2022 года в новом эллинге уже ожидалась закладка корабля или судна.

Ранее бывший гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев заявил ТАСС, что создание нового эллинга для строительства крупнотоннажных кораблей и введение в строй нового передаточного дока позволят предприятию в два раза увеличить производственные возможности.

"Северная верфь" (первое название - "Путиловская") - петербургское судостроительное предприятие, основанное в 1912 году. Завод занимает одно из ведущих мест в отрасли, выпустив за свою историю свыше 600 надводных кораблей и судов.