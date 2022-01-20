{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин поручил проработать субсидирование ставки по кредитам для выполнения ГОЗ

По словам премьера, отрицательная себестоимость создания объектов по гособоронзаказу не позволяет предприятиям, которые это производят, планировать инвестиционные вложения
Генеральный директор фабрики радиоэлектронной аппаратуры АО "Концерн "Созвездие" Михаил Артемов (второй слева) и Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Генеральный директор фабрики радиоэлектронной аппаратуры АО "Концерн "Созвездие" Михаил Артемов (второй слева) и Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре)
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильному блоку правительства проработать возможность субсидирования процентной ставки по кредитам, которые привлекаются предприятиями для исполнения обязательств по гособоронзаказу (ГОЗ).

Вопрос о необходимости решения этой проблемы прозвучал в ходе посещения главой правительства в Воронеже концерна "Созвездие", который разрабатывает и производит средства связи.

"Сразу скажу: надо это прорабатывать <...> У нас отрицательная себестоимость создания объектов по гособоронзаказу не позволяет потом предприятиям, которые это производят, планировать какие-то инвестиционные вложения <...> Это - самая большая проблема. Это касается и нашего ОАК. Надо этот вопрос решать", - сказал Мишустин. Он поручил своему заместителю и руководителю аппарата кабинета министров Дмитрию Григоренко собрать коллег, в том числе глав Минфина Антона Силуанова и Минпромторга Дениса Мантурова, и "подумать, как этот вопрос решать".

"Это непростая история, наверное, при такой нестабильной ситуации, когда волатильность высокая <...> Но, конечно, нам нужно все время заниматься тем, чтобы предприятие могло развиваться, свой инвестиционный цикл планировать", - сказал Мишустин. Он добавил, что после проработки вопроса проведет совещание по данной проблеме.

На фабрике радиоэлектронной аппаратуры председатель правительства ознакомился с этапами производства, прошел по цехам и осмотрел образцы выпускаемой предприятиями концерна высокотехнологичной гражданской продукции, предназначенной для организации цифровой профессиональной радиосвязи, создания сетей 5G, защищенной видео-конференц-связи, а также тропосферной связи.

Концерн "Созвездие" - головная организация дивизиона "Связь" холдинга "Росэлектроника" (входит в государственную корпорацию "Ростех"). В состав дивизиона включена 21 организация радиоэлектронной промышленности в Воронеже, Красноярске, Москве, Пензе, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Тамбове. Концерн разрабатывает и производит средства связи как в интересах Минобороны России и силовых структур страны, так и для гражданских нужд.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении применения ККТ на розничных рынках
Согласно документу, компании, управляющие рынками, смогут проверять факт регистрации контрольно-кассовой техники через сайт Федеральной налоговой службы
Читать полностью