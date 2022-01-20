Мишустин поручил проработать субсидирование ставки по кредитам для выполнения ГОЗ

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильному блоку правительства проработать возможность субсидирования процентной ставки по кредитам, которые привлекаются предприятиями для исполнения обязательств по гособоронзаказу (ГОЗ).

Вопрос о необходимости решения этой проблемы прозвучал в ходе посещения главой правительства в Воронеже концерна "Созвездие", который разрабатывает и производит средства связи.

"Сразу скажу: надо это прорабатывать <...> У нас отрицательная себестоимость создания объектов по гособоронзаказу не позволяет потом предприятиям, которые это производят, планировать какие-то инвестиционные вложения <...> Это - самая большая проблема. Это касается и нашего ОАК. Надо этот вопрос решать", - сказал Мишустин. Он поручил своему заместителю и руководителю аппарата кабинета министров Дмитрию Григоренко собрать коллег, в том числе глав Минфина Антона Силуанова и Минпромторга Дениса Мантурова, и "подумать, как этот вопрос решать".

"Это непростая история, наверное, при такой нестабильной ситуации, когда волатильность высокая <...> Но, конечно, нам нужно все время заниматься тем, чтобы предприятие могло развиваться, свой инвестиционный цикл планировать", - сказал Мишустин. Он добавил, что после проработки вопроса проведет совещание по данной проблеме.

На фабрике радиоэлектронной аппаратуры председатель правительства ознакомился с этапами производства, прошел по цехам и осмотрел образцы выпускаемой предприятиями концерна высокотехнологичной гражданской продукции, предназначенной для организации цифровой профессиональной радиосвязи, создания сетей 5G, защищенной видео-конференц-связи, а также тропосферной связи.

Концерн "Созвездие" - головная организация дивизиона "Связь" холдинга "Росэлектроника" (входит в государственную корпорацию "Ростех"). В состав дивизиона включена 21 организация радиоэлектронной промышленности в Воронеже, Красноярске, Москве, Пензе, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Тамбове. Концерн разрабатывает и производит средства связи как в интересах Минобороны России и силовых структур страны, так и для гражданских нужд.