Собянин: новые вагоны для метро и МЦД закупаются за счет инфраструктурного кредита

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вагоны для Московского метрополитена и поезда для Московских центральных диаметров (МЦД) закупаются за счет инфраструктурного кредита, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Спасибо огромное за ваше решение, связанное с тем, что вы одобрили инфраструктурный кредит, за счет чего мы закупаем новые вагоны метро и новые поезда для пригородного сообщения, для МЦД. По вашему решению были выделены из ФНБ дополнительные ресурсы РЖД, для того чтобы они вкладывали в Центральный транспортный узел, это позволило динамично дальше его развивать", - сказал Собянин.

Он добавил, что в Москве на данный момент строятся МЦД-3 и МЦД-4, которые планируют ввести в эксплуатацию в 2023-2024 годах. "Мы с вами открывали 10 станций [Большой кольцевой линии, БКЛ] метро. Никогда такого объема одновременно не запускалось. Мы надеемся, что в 2022 году это кольцо замкнется, и в конце 2023 года - в 2024 году будет уже функционировать самое большое кольцо метро в мире", - отметил мэр.

По его словам, МЦД и БКЛ должны разгрузить и решить многие транспортные проблемы города, при этом в Москве продолжают строить дороги и развязки. "Это около 100 километров дорог, и за 2020-2021 годы, не снижая темпов, было построено где-то около 100 километров в год дорог, развязок, тоннелей, эстакад и так далее. Это большая работа", - уточнил Собянин.

О диаметрах и БКЛ

Движение по двум диаметрам началось 21 ноября 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного; МЦД-5 от Пушкино до Домодедово должен стать доступен для пассажиров в 2025 году.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро значится под номером 11, окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта после Кольцевой линии метро и Московского центрального кольца (МЦК). На БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и Московские центральные диаметры.