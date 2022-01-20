Китай в 2021 году вырастил 628 млн тонн зерновых, поставив исторический рекорд

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Китайские аграрные хозяйства за минувший год вырастили примерно 628 млн тонн зерновых, поставив абсолютный исторический рекорд. Об этом заявил в четверг директор департамента планирования и развития Министерства сельского хозяйства и деревни КНР Цзэн Яньдэ.

"За год наша страна произвела около 628 млн тонн зерновых, установив новый исторический рекорд. При высокой базе показатель увеличился на 13,35 млн тонн", - сообщил он на пресс-конференции. Как уточнил чиновник, площадь сельхозугодий, отведенных под соответствующие сельскохозяйственные культуры, составила 117,6 млн га, что примерно на 0,7% больше, чем в 2020 году.

По словам Цзэн Яньдэ, Китай также заметно увеличил производство свинины - одного из главных продуктов в потребительской корзине местных жителей. Как он отметил, животноводы страны за последние 12 месяцев увеличили поставки на рынок на 28,8%, снабдив население 52,96 млн тонн этого мяса.

"Таким образом, мы укрепили основу для обеспечения государственной продовольственной безопасности", - подчеркнул он.