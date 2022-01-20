ЦБ Турции сохранил ставку недельного репо на уровне 14%

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Центробанк Турции сохранил в четверг процентную ставку на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) на уровне 14%. Это решение было принято советом ЦБ.

В 2021 году ЦБ республики несколько раз подряд принимал решение о снижении процентов, что привело к рекордному обвалу стоимости турецкой лиры. В ноябре она обвалилась почти на треть по сравнению с началом года. В четверг курс лиры торговался на отметке 13,4 за единицу американской валюты.

Президент Турции Тайип Эрдоган видит в высоких процентных ставках серьезную проблему, которая не дает властям эффективно снизить инфляцию и остановить падение лиры. Он не раз критиковал ЦБ за отказ снизить ставки, хотя банк объяснял, что этот показатель не является основной причиной роста потребительских цен и обесценивания нацвалюты. В связи с этим ЦБ крайне неохотно идет на снижение ставок.