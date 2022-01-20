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Ростех планирует начать серийный выпуск базовых станций для 5G в 2024 году

Первые поставки базовых станций 5G для тестирования в пилотных зонах планируются в 2023 году

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Ростех планирует начать серийный выпуск оборудования для 5G в 2024 году, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. В четверг он представил в Воронеже премьер-министру РФ Михаилу Мишустину разработки госкорпорации для сетей связи 4G и 5G.

"Госкорпорация "Ростех" ведет планомерную работу по реализации дорожной карты развития сетей связи 5G в России. Представленное сегодня оборудование является шагом к тестированию отечественных технологий связи нового поколения. Первые поставки базовых станций 5G для тестирования в пилотных зонах планируются в 2023 году. Серийное производство планируется начать в 2024 году", - приводит пресс-служба Ростеха слова Чемезова. Заказчиками оборудования станут операторы мобильной связи, а также крупные производственные компании.

Ранее стало известно, что государственная комиссия по радиочастотам рассматривает вопрос расширения диапазона для сетей 5G в городах-миллионниках, теперь для тестирования добавляются отдельные полосы диапазона 4,4-4,8 ГГц.

Теги
РоссияЧемезов, Сергей Викторович
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