Белорусы построят в Тыве молочно-товарную ферму

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Белоруссия построит в течение года в Республике Тыва молочно-товарную ферму. Об этом в четверг рассказал журналистам глава этого российского региона Владислав Ховалыг по итогам встречи с президентом Александром Лукашенко.

"Точно мы договорились, что на территории республики будет построена молочно-товарная ферма с поголовьем не менее 200 [голов]", - заявил Ховалыг, слова которого приводит агентство БелТА. По его словам, эта ферма будет укомплектована производимым в Белоруссии оборудованием, обеспечена белорусским скотом.

Реализовать проект планируется в течение года, а затем этот опыт "можно будет тиражировать". Российский губернатор заметил, что Тыва обеспечивает себя мясом, но в молоке свои потребности не закрывает. "Белорусская сторона будет помогать в строительстве молочно-товарных ферм, в оснащении. В этом направлении мы хотели бы полностью у себя закрыть потребности в молоке и молочных изделиях за счет создания своей базы. У вас большой опыт", - сказал он.

Ховалыг также отметил, что у сторон есть возможности и для сотрудничества в других областях. "Добывающие предприятия у нас находятся в таежной лесистой части нашей республики. Соответственно, надо строить дороги, дорожная техника требуется. Возможно, будем рассматривать вместе с инвесторами участие белорусских компаний в строительстве горно-обогатительной фабрики", - рассказал Ховалыг.

По его словам, учитывая большие запасы леса, которыми обладает Тыва, рассматривается возможность строительства деревообрабатывающей фабрики, поэтому необходимо привлекать строителей. "У нас сейчас начинается, можно сказать, строительный бум. Не хватает рабочих рук, строителей соответствующих компетенций. Мы бы хотели рассматривать вопрос о привлечении белорусских строителей для возведения разных объектов", - сказал глава российского региона.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игоря Брыло, для страны важно сотрудничество с любым российским регионом, в том числе и с Республикой Тыва. "По итогам прошлого года мы реализовали в Российскую Федерацию нашей сельскохозяйственной продукции более чем на $4,5 млрд, рост - 11%. А в Сибирский федеральный округ, частью которого является и Тыва, Беларусь поставила сельхозпродукции на сумму более $100 млн", - сообщил он. По его словам, особый интерес российская делегация проявила к взаимодействию в строительстве небольших молочно-товарных ферм. Он подчеркнул, что у белорусской стороны "есть готовая проектная документация" и Минск готов обеспечить такие фермы оборудованием и скотом и в дальнейшем сотрудничество продолжать.