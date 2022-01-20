Кассация в Москве подтвердила решение ФАС о торгах по ремонту челябинских дорог

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение ФАС о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог в Челябинской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ФАС.

"Арбитражный суд Московского округа признал законным решение ФАС России, которым установлен факт нарушения статей 16 и 17 закона "О защите конкуренции" в полном объеме. Кассационные жалобы Б. А. Дубровского и АО "Южуралмост", которые обжаловали решение антимонопольного органа, оставлены судом округа без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.

Кассационные жалобы были поданы после того, как 20 августа 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2021 в части признания недействительным решения ФАС России от 22.03.2019, которым бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и акционерное общество "Южуралмост" были признаны нарушившими закон "О защите конкуренции".

В 2018 году, когда Дубровский был губернатором Челябинской области, ФАС России возбудила в отношении него, министерства дорожного хозяйства региона и "Южуралмоста" дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог на сумму свыше 8 млрд рублей. По данным антимонопольного органа, с 2015 года по 2018 год более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", "ставшим монополистом в этой сфере".

Дубровский 15 января 2014 года указом президента был назначен врио губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку.