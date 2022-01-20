Госдума одобрила в I чтении уточнение требований к резидентам ТОР в моногородах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет требования к резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в монопрофильном муниципальном образовании РФ (моногороде). Документ инициирован правительством РФ.

Согласно действующему законодательству, резидентом ТОР может быть компания, которая отвечает следующим критериям: зарегистрирована и ведет деятельность в моногороде, реализует свой инвестиционный проект и не является градообразующей компанией или ее "дочкой" (градообразующим считается предприятие, на котором занято 20 и более процентов среднесписочной численности работников всех организаций моногорода).

"В рамках реализации резидентом инвестпроекта может возникнуть ситуация, когда численность его работников может стать больше 20% среднесписочной численности работников всех организаций моногорода. При этом такая ситуация может возникнуть как в связи с расширением производства резидента ТОР, так и по причинам, не зависящим от резидента (увеличение оттока трудоспособного населения из моногорода, смертности и т. д.). Следует отметить, что указанная ситуация в настоящее время не урегулирована законодательством о ТОР в моногородах и может неоднозначно трактоваться в рамках правоприменительной практики", - указывают в правительстве РФ. В связи с этим исключение юридического лица из реестра резидентов ТОР необоснованно нарушает права таких субъектов предпринимательской деятельности, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Законопроектом предлагается уточнить требования к резидентам ТОР. В частности, устанавливается, что юридическое лицо не должно являться градообразующим предприятием на дату включения в реестр резидентов ТОР. Также, согласно документу, если в рамках реализации инвестиционного проекта резидентом ТОР созданы рабочие места в количестве, превышающем 20% среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода, такое юридическое лицо не является градообразующей организацией.

В случае принятия документ вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

"Предлагаемые изменения позволят создать гарантии для резидентов ТОР в моногородах, повысить привлекательность инструмента ТОР для потенциальных инвесторов, обеспечить стабильную реализацию резидентами инвестиционных проектов, создать постоянные рабочие места и, как следствие, достичь заявленных при создании ТОР показателей эффективности функционирования", - говорится в пояснительной записке.