В "Русагро" заявили, что арест активов компании не отразится на операционной деятельности

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Инцидент с арестом активов агрохолдинга "Русагро" на 22 млрд рублей не отразится на его операционной деятельности. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Ранее стало известно о том, что Арбитражный суд Саратовской области вынес определение об аресте имущества группы компаний "Русагро" почти на 22 млрд рублей, а также денег и имущества ее владельцев на аналогичную сумму по делу о банкротстве ООО "Волжский терминал".

"Наложенные судом обеспечительные меры касаются только отчуждения и продажи имущества. Данный инцидент не повлияет на операционную деятельность "Русагро", - отметили в компании.

"Русагро" также считает, что в данном случае была допущена ошибка - суд был введен в заблуждение заявителем, компанией "Синко". "Помимо прочего, вызывает недоумение размер наложенных обеспечительных мер - более 22 млрд рублей. При этом общий размер требований кредиторов в банкротстве "Волжского терминала" в десятки раз менее суммы ареста, в частности - размер требований самого заявителя почти в сто раз менее суммы ареста", - отметили в компании.

Компания "Русагро" уже обратилась в суд с указанием на подобные злоупотребления компании "Синко" своими правами и рассчитывает на объективное и беспристрастное рассмотрение данного вопроса, добавили в холдинге.

Решением Арбитражного суда Саратовской области от 29 июля 2019 года ООО "Волжский терминал" признано несостоятельным (банкротом). Позднее в суд поступили заявления конкурсного управляющего предприятия и ООО "Синко Трейд" о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника. Как уточняется в документе, определение об аресте денег и имущества вынесено по заявлению ООО "Синко Трейд", которое выступило с требованием о принятии обеспечительных мер по делу.

О компаниях

Группа "Русагро" - один из ведущих производителей сахара, свинины и масложировой продукции в России, реализует ее более чем в 80 регионах РФ и 35 странах мира.

Как ранее сообщал ТАСС, основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (более 70%), менеджмент владеет более чем 7% акций. Доля бумаг в свободном обращении - около 20,5%. Акции "Русагро" торгуются на Московской и Лондонской фондовых биржах.

Чистая прибыль агрохолдинга "Русагро" за девять месяцев 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до 35,4 млрд рублей.

В состав производственной площадки ООО "Волжский терминал" в Саратовской области, как уточняется на сайте предприятия "Солнечные продукты", входит маслоэкстракционный завод, речной отгрузочный терминал и элеваторный комплекс.