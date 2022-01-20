В Чувашии к 2023 году построят завод по производству алюминиевых катеров и яхт

ТАСС, 20 января. Производство алюминиевых катеров и яхт откроют в Чувашии к 2023 году. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

"На заседании кабинета министров уже было принято решение о переводе двух земельных участков общей площадью 3,5179 га для размещения объектов производственной базы для реализации проекта по строительству завода по производству алюминиевых катеров и яхт", - сказал собеседник агентства.

Предполагается, что новое производство создадут к 2023 году. Общая стоимость проекта составляет 100 млн рублей.

"Проект будет реализован индивидуальным предпринимателем Виталием Ивановым. Он также занимается производством пластмассовых изделий, строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог, инженерных коммуникаций и сооружений, производством строительно-монтажных работ", - пояснил Краснов.

Финансирование планируется за счет собственных средств индивидуального предпринимателя, а также с привлечением кредитных ресурсов. Новое предприятие появится в Чебоксарском районе Чувашии. Инвестиционный проект уже одобрили на заседании Градостроительного совета районной администрации.