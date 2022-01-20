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"Рособоронэкспорт" заключил контрактов на $75 млрд с 2017 года

Это обеспечило стабильный рост портфеля заказов компании на 15%, отметил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") заключил контрактов на общую сумму $75 млрд с 2017 года. Об этом в четверг сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"С 2017 года "Рособоронэкспорт" заключил контрактных документов на общую сумму около $75 млрд, что обеспечило стабильный рост портфеля заказов компании на 15%", - привели в пресс-службе "Рособоронэкспорта" слова Михеева.

По словам гендиректора, в последние пять лет "Рособоронэкспорт" работал в беспрецедентных по сложности условиях.

"Политика недобросовестной конкуренции со стороны западных стран и жесточайшая пандемия коронавируса сильно изменили структуру и облик консервативного мирового оружейного рынка. Тем не менее благодаря всесторонней поддержке государства и оперативному реагированию на новые вызовы мы смогли сохранить прочные связи со своими традиционными партнерами и укрепиться в новых странах и регионах", - сказал Михеев.

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