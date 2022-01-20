Банк России сравнил криптовалюты с финансовой пирамидой

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Криптовалюты имеют характеристики финансовых пирамид и ведут к формированию социальных рисков, следует из опубликованного доклада Банка России "Криптовалюты: тренды, риски, меры".

"Криптовалюты имеют характеристики финансовых пирамид: рост их цены поддерживается спекулятивным спросом со стороны вновь входящих на рынок участников. Владельцы, которые "выходят" из пирамиды, продают свои вложения с прибылью за счет новичков, которые приобретают криптовалюту в надежде на рост ее цены в будущем и сами своим спросом стимулируют ее рост", - указывает регулятор.

При этом концентрация большого количества отдельных криптовалют в руках небольшого круга инвесторов создает возможности для манипулирования ценой.

"Это дает основания полагать, что спекулятивный спрос - основной фактор, влияющий на цену криптовалют и способствующий формированию пузыря", - отмечается в докладе.

Кроме того, как отмечает регулятор, приобретение криптовалют гражданами несет прямую угрозу для их благосостояния, отсутствуют какие либо гарантии возвратности данных средств. "В случае массового распространения такого рода инвестиций это может привести к реализации социальных рисков", - резюмирует регулятор.