ЦБ предложил запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Банк России с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предлагает запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют, следует из доклада регулятора.

"Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры", - говорится в документе.

В частности, регулятор предлагает внести несколько изменений в законодательство.

"Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета", - такое предложение регулятора содержится в документе.

Также предлагается установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами - резидентами Российской Федерации.

"Ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета", - предлагается в докладе. Регулятор также считает оптимальным решением введение в России запрета на майнинг криптовалют.

Риски для экономики

Нынешний масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности, следует из доклада Банка России.

"Банк России считает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности: создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки Российской Федерации; формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования", - говорится в докладе.

ЦБ отмечает также негативное влияние майнинга на смежные рынки и окружающую среду. "Повышенный спрос на графические адаптеры и специализированное оборудование для майнинга стал одним из факторов дефицита полупроводников, в результате которого значительно снизились объемы производства чипов для иных целей. Кризис полупроводников оказывает влияние на различные виды деятельности по производству товаров, в которых используются элементы вычислительной техники (например, автомобили), а также сферы, непосредственно использующие персональные компьютеры для осуществления сложных вычислений. Эти тенденции оказывают дополнительное инфляционное давление в мировой экономике", - сообщает регулятор.

Увеличение объемов майнинга влечет за собой огромное потребление электроэнергии и может подвергать риску другие предприятия, а повышенное потребление электроэнергии в процессе майнинга криптовалют способствует увеличению углеродного следа.

"Тенденция по увеличению доли России в общем объеме майнинга способна увеличить углеродный след страны и препятствовать достижению намеченных целей в области устойчивого развития. Полагаем, что ввиду существенных негативных эффектов, которые он оказывает на энергетическую, экологическую и производственную сферы, целесообразно реализовать комплекс мер по его ограничению", - говорится в докладе, где также отмечается, что введение в России запрета на майнинг криптовалют, по мнению Банка России, является оптимальным решением.

Также регулятор отмечает, что Россия находится в числе лидеров по объему мировых майнинговых мощностей и выделяет три основные угрозы в связи с распространением криптовалют в России: угрозы для благосостояния граждан и финансовой стабильности, а также угроза расширения нелегальной деятельности.

Сужение сферы применения

Банк России считает, что периметр применения криптовалют будет сужаться по мере того, как страны будут ограничивать нелегальные финансовые операции.

"Учитывая, что большинство стран идет по пути развития ЦВЦБ [цифровая валюта центрального банка], которые будут предоставлять все преимущества криптовалют (для законных операций) и при этом иметь все характеристики законного платежного средства, значимого роста доли криптовалют в платежном обороте, скорее всего, не произойдет. Наоборот, периметр применения криптовалют будет сужаться по мере ограничения странами нелегальных операций", - говорится в докладе.

Банк России также отметил, что в настоящее время доля транзакций, которая приходится на крупнейшие криптовалюты, ничтожно мала по сравнению с аналогичными показателями для наиболее популярных платежных систем.

"Хотя в краткосрочном периоде можно ожидать некоторого увеличения использования криптовалют в связи с развитием метавселенной (например, платежи в онлайн-играх), а также с более широким использованием платежных платформ, позволяющих совершать операции с криптовалютами (BitPay и PayPal), в долгосрочном периоде с распространением ограничений на использование криптовалют в платежах следует ожидать разворота данного тренда", - говорится в докладе ЦБ.