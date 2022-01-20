Кабмин РФ выделит 2 млрд рублей на проекты регионального и дальнемагистрального самолетов

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Правительство РФ выделит дополнительно 2 млрд рублей на реализацию проектов российских регионального и дальнемагистрального самолетов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о развитии гражданской авиации.

"В ближайшее время выделим дополнительно около 2 млрд рублей на реализацию еще двух значимых проектов. Один из них - это новый широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, а второй - это наш региональный Ил-114-300, который создается также по поручению президента, он должен заменить устаревшие машины Ан-24 на местных авиалиниях", - сказал Мишустин.

Власти также предусмотрели на ближайшие три года свыше 122 млрд рублей на развитие авиационной промышленности.

"Важно, чтобы российские самолеты были и надежными, и конкурентоспособными. Это еще одна из стратегических задач, которая была поставлена перед нами президентом. Необходимое финансирование выделяется. В рамках государственной программы развития авиационной промышленности в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено более 122 млрд рублей", - сказал Мишустин.