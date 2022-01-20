Госдума оптимизирует порядок обмена сведениями между ГИС ЖКХ и региональными системами

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект, который создает условия для автоматизированной передачи данных от региональных информационных систем в сфере ЖКХ в государственную информационную систему (ГИС ЖКХ).

Согласно тексту, если в субъекте РФ создана региональная система, содержащая информацию, которая должна размещаться в ГИС ЖКХ, то оператор ГИС ЖКХ и оператор региональной системы смогут заключить соглашение.

В документе будут сведения, которые изначально были размещены в региональной информационной системе, а затем должны быть переданы региональным оператором в ГИС ЖКХ в автоматизированном режиме без необходимости получения на это согласия от поставщиков информации. При этом на основании соглашения в регионе будет приниматься нормативный акт о наборе сведений, которые должны размещаться не в ГИС ЖКХ, а в региональной системе.

В случае заключения соглашения и принятия такого акта оператор региональной системы получит бесплатный доступ к содержащейся в ГИС ЖКХ информации, размещаемой Росреестром и его территориальными органами, ФАС России, МВД, ФНС, Пенсионным фондом РФ и его территориальными органами, Фондом содействия реформированию ЖКХ, Минюстом России.