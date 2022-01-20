Вице-спикер СФ видит большие риски использования криптовалюты в коррупционных схемах

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев заявил в четверг ТАСС, что видит большие риски использования криптовалюты в финансировании нелегальной и криминальной деятельности, а также в коррупционных схемах.

Ранее в четверг Банк России с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют, это следует из доклада регулятора.

"Сегодня цифровая валюта - ничем не обеспеченный, спекулятивный финансовый инструмент, который к тому же не предусматривает действенного механизма мониторинга и контроля. Наша основная задача - защитить граждан от возможных потерь при повышенной волатильности криптовалюты. Такие инструменты порождают иллюзию легких и быстрых денег", - пояснил Журавлев.

"Пока их законодательная природа не определена, граждане фактически лишены полноценного права на судебную защиту. Кроме того, поскольку не представляется возможным определить источник и реальных владельцев частных цифровых валют, можно говорить о больших рисках отмывания средств, использования криптовалюты в коррупционных схемах, финансировании нелегальной, криминальной деятельности", - добавил он.

По словам Журавлева, в Совете Федерации создана рабочая группа, которая займется вопросом регулирования криптовалют. В том числе в рамках группы будет рассмотрен подготовленный Банком России доклад, уточнил сенатор. "Подход к дальнейшему регулированию должен быть выверенным, взвешенным и однозначно направленным на защиту прав граждан", - отметил Журавлев.

Вице-спикер Совфеда уверен, что криптовалюта несет риски для граждан и финансовой системы в целом. Он напомнил, что, согласно действующему законодательству, предусмотрен запрет на принятие цифровой валюты в качестве оплаты товаров и услуг на территории России.