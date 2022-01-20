Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

В январе 2009 года в интернете появилась первая версия программного обеспечения для работы с платежной системой Bitcoin. Ее автор (возможно, коллектив авторов) подписывался псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto).

Первоначально валюта использовалась только компьютерными энтузиастами. 22 мая 2010 года программист из штата Флорида (США) Ласло Ханич впервые задокументированно использовал биткойны для реальной покупки, перечислив 10 тыс. единиц "криптовалюты" пользователю под псевдонимом Jerocs и получив от него две пиццы. В 2010-2011 годах в интернете появились первые биржи, где можно было обменять биткойны на реальную валюту. Весной 2011 года биткойн достиг паритета с долларом США. Тогда же начали появляться аналоги биткойна, отличавшихся от него способами шифрования или другими особенностями. Среди них - litecoin, etherium ("эфир"), ripple, dogecoin. В 2017 году биткойн "разделился" на обычный биткойн и, по утверждениям разработчиков, более надежный bitcoin cash.

Примерно с 2011 года биткойн из-за анонимности переводов стал использоваться лицами, связанными с торговлей наркотиками и другим нелегальным бизнесом. Начиная с 2013 года биткойнами можно оплатить услуги и товары в некоторых онлайн-магазинах, сервисах бронирования отелей. Впрочем, уже в 2017 году ранее принимавшие эту валюту к оплате сервисы или производители начали от нее отказываться из-за резких колебаний ее стоимости.

Интерес к криптовалюте подогревает возможный рост ее стоимости за счет спекуляций. Если в начале 2016 года курс одного биткойна составлял $400, то к концу 2017 года он достиг почти $20 тыс. за единицу. Затем стоимость биткойна опускалась до $3,5 тыс., но в конце 2020 года снова начался рост: эта криптовалюта достигала в цене $50-60 тыс.