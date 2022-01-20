Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

20 января Банк России (ЦБ РФ) в своем докладе предложил запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют.
Криптовалюты - виртуальные платежные системы с собственными денежными единицами, все операции в которых защищены криптографическим (зашифрованным) способом. Как правило, системы являются децентрализованными и не имеют единого регулирующего органа или процессингового центра. Термин "криптовалюта" был введен в апреле 2011 года после публикации в американском журнале Forbes о первой популярной системе такого рода - биткойн (bitcoin, от англ. bit - единица информации "бит" и сoin - монета).
О криптовалютах и истории их регулирования в России и за рубежом - в материале ТАСС.
Принцип работы
Криптовалюты не имеют физической формы и хранятся в "электронных кошельках". Как правило, данные о счетах пользователей и операциях по обмену биткойнами между ними находятся в системе в зашифрованном виде с использованием технологии распределенной базы данных блокчейн. Работа системы поддерживается пользователями и добровольцами, которые запускают у себя на компьютерах ее приложение.
Большинство криптовалют, включая bitcoin, работают без регулирующего органа. Обычно единственным источником эмиссии виртуальной валюты является ее "добыча" (майнинг, mining) пользователями, запустившими приложения: за использование ресурсов (мощности вычислительных устройств) их компьютеров им перечисляется небольшой объем виртуальных денег.
История
В январе 2009 года в интернете появилась первая версия программного обеспечения для работы с платежной системой Bitcoin. Ее автор (возможно, коллектив авторов) подписывался псевдонимом Сатоси Накамото (Satoshi Nakamoto).
Первоначально валюта использовалась только компьютерными энтузиастами. 22 мая 2010 года программист из штата Флорида (США) Ласло Ханич впервые задокументированно использовал биткойны для реальной покупки, перечислив 10 тыс. единиц "криптовалюты" пользователю под псевдонимом Jerocs и получив от него две пиццы. В 2010-2011 годах в интернете появились первые биржи, где можно было обменять биткойны на реальную валюту. Весной 2011 года биткойн достиг паритета с долларом США. Тогда же начали появляться аналоги биткойна, отличавшихся от него способами шифрования или другими особенностями. Среди них - litecoin, etherium ("эфир"), ripple, dogecoin. В 2017 году биткойн "разделился" на обычный биткойн и, по утверждениям разработчиков, более надежный bitcoin cash.
Примерно с 2011 года биткойн из-за анонимности переводов стал использоваться лицами, связанными с торговлей наркотиками и другим нелегальным бизнесом. Начиная с 2013 года биткойнами можно оплатить услуги и товары в некоторых онлайн-магазинах, сервисах бронирования отелей. Впрочем, уже в 2017 году ранее принимавшие эту валюту к оплате сервисы или производители начали от нее отказываться из-за резких колебаний ее стоимости.
Интерес к криптовалюте подогревает возможный рост ее стоимости за счет спекуляций. Если в начале 2016 года курс одного биткойна составлял $400, то к концу 2017 года он достиг почти $20 тыс. за единицу. Затем стоимость биткойна опускалась до $3,5 тыс., но в конце 2020 года снова начался рост: эта криптовалюта достигала в цене $50-60 тыс.
Самые распространенные криптовалюты
По состоянию на 20 января 2022 года капитализация (общая стоимость всех имеющихся на рынке) биткойна, самой популярной криптовалюты, составляет $796 млрд, текущий курс - $42 тыс. за единицу.
Всего в мире существует порядка 2-3 тыс. разнообразных криптовалют. В число самых популярных также входят:
- etherium, капитализация - $374 млрд, стоимость единицы - $3,1 тыс.;
- BNB, капитализация - $78,9 млрд, стоимость единицы - $475;
- tether, капитализация - $78,3 млрд, стоимость фиксирована - $1;
- USD Coin, капитализация - $46 млрд, стоимость фиксирована - $1.
Первой официальной государственной криптовалютой стала petro. Он была запущена 20 февраля 2018 года властями Венесуэлы из-за экономического кризиса и гиперинфляции официальной валюты - боливара. Стоимость петро была привязана к цене барреля венесуэльской нефти, однако широкого применения эта криптовалюта ни в Венесуэле, ни за рубежом не получила.
Регулирование криптовалют и критика
Биткойн и большинство других криптовалют не привязаны к другим национальным валютам или активам, не подкреплены ничем, кроме доверия его держателей. Курс криптовалюты устанавливается на виртуальных биржах, осуществляющих операции по ее обмену на реальные деньги. В этой связи распространена оценка криптовалют как высокорискового актива и потенциальной "финансовой пирамиды". Например, в 2017 году глава крупнейшего американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон назвал криптовалюты "мошенничеством", сравнив их с голландской "тюльпановой лихорадкой" (1637-1638) и пообещав уволить любого сотрудника своего банка, который вздумает торговать криптовалютами.
В конце 2013 года рост объемов операций с биткойнами, в том числе обслуживающих нелегальный бизнес, привлек внимание властей ряда стран и поставил вопрос о регулировании использования виртуальных валют. В большинстве государств, в том числе в ЕС и США, оборот биткойнов не запрещен и не регулируется законодательством. Однако власти этих стран предлагали усилить контроль над совершаемыми с помощью криптовалют сомнительными операциями или обложить налогами любые транзакции с их использованием.
Первыми странами, где биткойны были признаны полностью легальным денежным средством, стали в 2017 году Япония и Белоруссия, где этой криптовалютой можно легально расплачиваться за товары и услуги.
В настоящее время законодательства разных стран по-разному относятся к биткойнам и их аналогам. Как правило, зарегистрированным финансовым институтам запрещено проводить транзакции, связанные с криптовалютами. Причем биткойны и аналоги признаются не полноценной валютой, а "виртуальным активом", подлежащим налогообложению.
Отсутствие регулирования и признаки "пирамиды" являются не единственными претензиями к криптовалютам. По оценке сайта Digiconomist.net, ежегодные затраты электроэнергии на майнинг существующего объема биткойнов в мире составляют 200 млрд кВт⋅ч - это примерно соответствует годовому объему электричества, потребляемому Турцией или Таиландом. Также распространение майнинга вызывало спекулятивный рост на компьютерные комплектующие - в первую очередь видеокарты, чипы которых наиболее приспособлены для "добычи" криптовалют.
Страны, запретившие или ограничившие оборот криптовалют
Ряд государств запрещает использование криптовалют как физическими, так и юридическими лицами. Среди них Египет (запрет введен в 2018 году, подтвержден в 2020 году), Непал (2017), Боливия (2014), Алжир (2018), Бангладеш (2017). Катар и Бахрейн запрещают инвестирование в криптовалюты на территории своих стран, но не запрещают это делать своим гражданам за рубежом.
Вьетнам с 2017 года запрещает использование биткойна в качестве валюты, за это предусмотрен крупный штраф (до $8,7 тыс.), но при этом не регулирует покупку криптовалют в качестве виртуального актива.
В Китае с 2013 года действует запрет на операции с криптовалютой для финансовых организаций. В 2017 году власти КНР закрыли все работающие в стране криптобиржи. В 2018 году формально был запрещен майнинг, в 2021 году - введен полный запрет на обмен криптовалют.
В 2021 году шаги к ограничению оборота криптовалют приняли власти Турции и Индии.
В России
27 января 2014 года Банк России в своем пресс-релизе причислил биткойны к денежным суррогатам и предостерег граждан и юридических лиц от их использования. В 2014-2016 годах шло обсуждение предложенного Министерством финансов законопроекта о введении штрафа за использование биткойнов. 13 января 2015 года Роскомнадзор по решению Невьянского городского суда Свердловской области заблокировал основные сайты виртуальной валюты, в том числе bitcoin.org. Однако 15 мая 2015 года Свердловский областной суд постановил, что блокировка наложена незаконно. Доступ к сайтам возобновился 18 мая.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна: ЦБ не поддерживает их легализацию как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют. По мнению главы ЦБ, механизм использования криптовалют "имеет признаки "пирамиды".
10 октября 2017 года на совещании с главами профильных министерств и ведомств президент России Владимир Путин высказал мнение о том, что в стране необходимо наладить обращение криптовалюты и при этом не создать лишних барьеров. Вместе с тем, он отметил риски ее использования: "возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем". По итогам совещания Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля 2018 года создать механизмы регулирования криптовалют и майнинга.
31 июля 2020 года Путин подписал закон "О цифровых финансовых активах". Документ ввел определение криптовалют как цифровых финансовых активов, не являющихся законным платежным средством.
16 декабря 2021 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в нижней палате парламента обсуждаются два подхода к регулированию криптовалют: либо полный запрет, либо легализация. 17 декабря в заявлении по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ Набиуллина заявила, что криптовалюты несут слишком большие риски для розничных инвесторов из-за высокой волатильности и использования в незаконной деятельности, и рост числа транзакций с ними опасен для финансовой стабильности. 20 декабря в ходе слушаний в Госдуме зампред Банка России Владимир Чистюхин сделал более резкое заявление о том, что регулятор не видит места криптовалюте на российском финансовом рынке. На тех же слушаниях Анатолий Аксаков заявил, что общий объем вложений россиян в криптовалюту оценивается в 5 трлн рублей.