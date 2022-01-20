Самолет "Байкал" совершит свой первый полет в январе

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает на поведение первого полета лёгкого самолёта "Байкал" в этом месяце, заявил замглавы министерства Олег Бочаров.

"В уникальные сроки самолет совершил первый отрыв, это еще не официальный полет. Мы ждем решения научных институтов для того, чтобы до конца месяца этот полет осуществить в обязательном порядке", - сказал Бочаров на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина по вопросам развития гражданского самолетостроения и обновления парка самолетов гражданской авиации Российской Федерации.

Минпромторг рассчитывает, что до конца года совершит свой первый полет широкофюзеляжный Ил 96-400м. Россия отмечает интерес к российским самолетам со стороны ЕАЭС, страны союза уже намерены закупить около 170 бортов.

Российский парк Sukhoi Superjet 100 планируется до конца года увеличить до 192 самолетов. Ил-114 должен получить сертификат типа в 2023 году, планируется к 2030 году поставить до 100 самолетов.

"Ил-114 на 68 кресел с нашим двигателем. Он должен получить сертификат типа в следующем году и придет на замену устаревших Ан-24 и соответственно Як-40, а также иностранных региональных судов ATR-42, а также ATR-72. Учитывая это, планируем к 2030 году поставить в соответствии с принятыми вами решениями по плану государственного заказа до 100 машин", - сказал Бочаров.