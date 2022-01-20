Мишустин оценил удобство салона нового пассажирского самолета МС-21

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Воронеж осмотрел салон самолета МС-21 и пообщался с бортпроводниками авиакомпании "Россия".

МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения, разработку которого ведет Научно-производственная корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию ГК "Ростех").

Во время посещения лайнера глава правительства отметил, что благодаря конструкции самолета салон получился просторным и удобным как для пассажиров, так и для бортпроводников. "То есть можно пройти мимо тележки (используется для обслуживания пассажиров в полете - прим. ТАСС)? Для многих людей это очень важно. Это удобно", - сказал Мишустин, обращаясь к бортпроводнику.

В четверг в Воронеже на площадке Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО) проходит совещание по развитию гражданского самолетостроения и обновлению парка самолетов гражданской авиации. Представители промышленности, главы ключевых компаний-поставщиков авиапрома, а также руководитель авиакомпании "Россия" Сергей Александровский прилетели в Воронеж на пассажирском лайнере МС-21.

В конце декабря 2021 года МС-21 получил сертификат от Росавиации, и уже в этом году самолеты начнут поступать в авиакомпании. "Россия" станет первым их эксплуатантом.

В июле прошлого года Мишустин посещал Иркутский авиационный завод, где ознакомился с процессом сборки МС-21.