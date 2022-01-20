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Росатом и Армения подписали соглашение о сотрудничестве по сооружению атомных энергоблоков

Росатом и Армения подписали соглашение о сотрудничестве по сооружению новых атомных энергоблоков.

Мантуров: ограничения поставок в РФ электроники США ударят по производителям
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