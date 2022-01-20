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В Думе будут работать над конкретными предложения по регулированию криптовалют

ЦБ предложил запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специальная рабочая группа Госдумы будет заниматься разработкой конкретных предложений по законодательному регулированию криптовалют. Об этом ТАСС в четверг заявила первый зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина (фракция "Единая Россия").

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"В Государственной думе создана рабочая группа по вопросу законодательного регулирования криптовалют, в состав которой я вхожу", - сказала она, заметив, что "сейчас все процессы перетекают в виртуальное пространство, не обходится и без платежных инструментов".

Депутат заверила, что "рабочая группа будет заниматься разработкой конкретных предложений по законодательному регулированию данной сферы".

Ранее Банк России в своем докладе предложил для "снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют", внести изменения в законодательство, в частности, ввести "запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации, установить ответственность за нарушение данного запрета".

Регулятор также считает оптимальным решением введение в России запрета на майнинг криптовалют.

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