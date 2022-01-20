В ЦБ заявили, что майнинг криптовалют помешает достижению целей углеродной нейтральности

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Майнинг криптовалют способствует увеличению углеродного следа, что ставит под сомнение возможность достижения целей углеродной нейтральности. Об этом на брифинге с журналистами сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Все страны, и Россия в том числе, приняла цели по достижению углеродной нейтральности, по сокращению выбросов парниковых газов. Мы видим, что криптовалюты, их майнинг, способствуют увеличению углеродного следа и таким образом ставят под сомнение, под риск достижение таких целей", - сказала она.