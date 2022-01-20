Премьер Белоруссии предложил главе Тывы улучшить сотрудничество по нескольким направлениям

МИНСК, 20 января. /ТАСС/. Белоруссию не устраивает уровень торгово-экономических отношений с Республикой Тыва, он значительно отстает от уровня взаимодействия белорусской стороны с другими регионами Российской Федерации. Об этом заявил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом.

"Ваш визит очень важный и своевременный, потому что похвастаться нам в плане торгово-экономических отношений особо не чем. Такое положение дел не устраивает и нашу, и вашу стороны", - сказал белорусский премьер.

Головченко предложил главе российской делегации классифицировать причины небольших объемов товарооборота и определить основные направления торгового и инвестиционного сотрудничества. Премьер считает, что большое расстояние между Белоруссией и Тывой не может служить оправданием для нынешнего уровня двусторонних отношений. "Ведь мы успешно взаимодействуем с дальневосточным, камчатским регионами", - добавил Головченко.

Он полагает, что основой развития сотрудничества должны стать торговые отношения. В этой связи, по словам главы правительства, Белоруссия готова поставлять в этот регион России различные виды техники - грузовую, дорожно-строительную, лесозаготовительную, коммунальную. "Мы знаем, насколько масштабные проекты вы реализуете в горнодобывающей отрасли", - отметил Головченко. По его словам, белорусская сторона готова поставлять для этих работ соответствующую технику.

Премьер подтвердил также готовность белорусских специалистов поделиться опытом развития сельского хозяйства. "Мы готовы делиться опытом с нашими партнерами, друзьями. Это могут быть технологии, сотрудничество в сфере растениеводства, животноводства", - уточнил Головченко. Глава белорусского правительства считает также перспективным сотрудничество с Республикой Тыва в сфере здравоохранения, экологии и туризма.