Хайнань в 2021 году увеличил выработку экологичной промышленной электроэнергии на 16,7%

ХАЙКОУ /Китай/, 20 января. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в 2021 году увеличила выработку экологически чистой промышленной электроэнергии на 16,7%, до 16,39 млн МВт-ч. Об этом сообщил глава статистического управления региона Лю Цзыгэн.

Как он уточнил на пресс-конференции, на "зеленую" энергетику приходится порядка 45% электричества, генерируемого на острове для нужд индустриального сектора. "За год данный показатель увеличился на 2,2 процентных пункта", - рассказал чиновник.

По данным ведомства, энергозатраты промышленных предприятий Хайнаня в структуре их добавленной стоимости снизились на 3,2%. "2021 год - первый в 14-й пятилетке (2021-2025). Наша провинция продемонстрировала блестящие результаты, - подчеркнул Лю Цзыгэн. - Инвестиционные проекты в области ветряной и солнечной энергетики стали новым фактором роста".

Как он подчеркнул, активное внедрение таких энергоносителей "обеспечит Хайнаню более интенсивное развитие".

Согласно распространенному докладу статуправления, за прошедший отчетный период провинция продолжила лидировать среди прочих регионов Китая по уровню экологического развития. До 99,4% дней в 2021 году власти фиксировали на острове высокое качество воздуха. Содержание мелкодисперсной пыли (PM2.5) в атмосфере городов и урбанизированных территорий Хайнаня за указанный период в среднем составило всего 13 мкг на куб. м. Органы государственного контроля подтвердили, что грунтовые и поверхностные воды региона на 100% и 92,2% соответствуют национальным стандартам.