Мишустин пообещал, что правительство поддержит ВАСО госзаказом

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Правительство России поддержит Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) государственным заказом, пообещал премьер-министр страны Михаил Мишустин во время посещение предприятия.

"Насчет обеспечения вашего завода заказами, можете даже не сомневаться. Значит, у вас Ил 96-300 - заказаны 10 машин. С 2024 года, по-моему, по две машины в год. Ил-114. Заказ есть - четыре машины. [Потом] до двенадцати в год. Это самолетокомплект, который вы будете поставлять. Дальше, у вас только что показали соответствующий образец Ил 96-400. Будем смотреть и формировать наши подходы к широкофюзеляжной технике и к большому заказу", - сказал Мишустин, общаясь с рабочими.

"Конечно же, на девять лет я вижу, что вы полностью обеспечены государственным заказом. И по мере развития, по мере приобретения авиакомпаниями новой техники, эксплуатации ее, конечно же, ваше предприятие будет интегрировано во все эти процессы, и я абсолютно точно уверен, что за вашим предприятием будущее", - добавил Мишустин.

Премьер прибыл с визитом в Воронеж 20 января. В ходе поездки он ранее осмотрел производство концерна "Созвездие" и Воронежскую областную детскую клиническую больницу.