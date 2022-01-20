Чубайс считает, что процесс энергоперехода в мире может занять полвека

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Энергопереход к углеродной нейтральности в мире может занять от 30 до 50 лет. При этом Россия уже заложила основу этого процесса в 2021 году, сформировав ключевые приоритеты в достижении данной цели, считает специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

"Речь идет о сложнейшем процессе [энергоперехода], который займет как минимум 30, а возможно, и 50 лет. Сейчас все страны по-настоящему вступают в этот процесс, и в задачах такого масштаба всегда самое сложное, самое ответственное - это шаг, который называется "целеполагание". Это ключевая вещь. Его пройти всегда очень непросто, и ровно это было сделано Россией в <…> [2021] году", - сказал Чубайс в интервью для первого номера издания ESG GAZETA (организатор - коммуникационная компания "Михайлов и Партнеры").

Говоря о первой из сформированных Россией целей, которые определят дальнейшие шаги государства в реализации климатической повестки, он отметил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что страна будет углеродно-нейтральной до 2060 года.

"Многие говорят, что "как Китай", "то же самое". Нет, это не то же самое. Если внимательно послушать, что об этом говорит Владимир Владимирович, становится ясно, что слово "до" там появилось неслучайно. У нас есть возможность достичь углеродной нейтральности и раньше 2060 года. Конечно, это процесс, который предполагает, что мы будем обсуждать, спорить, взаимодействовать с коллегами, в том числе и на международном уровне. Но это первая пройденная нами сверхважная вещь", - пояснил спецпредставитель президента.

Вторым ключевым событием прошедшего года Чубайс назвал утверждение 1 ноября долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года, в которой "не на уровне политической цели, а уже в цифрах" определены целевые параметры эмиссии и поглощения CO2. При этом в ближайшее время должны появиться отраслевые дорожные карты, продолжил он.

"Я особенно хотел бы подчеркнуть, что из этих двух важнейших событий следует. Задача достижения углеродной нейтральности ставится не в техническом смысле. Речь идет о стратегии, которая обеспечивает рост ВВП и рост уровня жизни в России на основе "зеленой" парадигмы, вот это самое главное. <…> За нейтральностью в 2060 году и за низкоуглеродной стратегией стоит продуманная концепция экономического развития и роста России", - заключил Чубайс.