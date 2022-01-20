В ЦБ обсуждают ответственность за операции с криптовалютами

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ответственность за операции с криптовалютами обсуждается, вероятнее всего это будут штрафные санкции. Об этом сообщила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе брифинга в четверг.

"Первый момент про ответственность. Мы видим, что это могут быть штрафы, но, естественно, этот вопрос подлежит обсуждению. Кто мог бы стать уполномоченным органом - также у нас нет готового ответа, мы предлагаем начать обсуждение этого вопроса", - сказала она.

Данилова также уточнила, что об уголовной ответственности за такого рода операции говорить слишком рано.

ЦБ сосредоточится на регулировании внутренних платежей в криптовалюте, трансграничные платежи в перспективе.