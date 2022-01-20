В СПбМТСБ назвали факторы, вызвавшие рост биржевой цены бензина в начале 2022 года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Длительные новогодние праздники, увеличение акцизов на топливо, а также формирование участниками рынка запасов бензина по низким зимним ценам на весенний период привели к росту биржевых цен на бензин в начале 2022 года. Об этом сообщил журналистам управляющий директор по рынку нефтепродуктов Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Павел Строков.

"Несомненно, это [новогодние праздники] сыграло свою роль. Все-таки 19 торговых дней в январе - это серьезная прореха в заключении договоров, поэтому мы видим сконцентрированный спрос, он сопровождается неким повышением цены, - сказал он. - Плюс к этому, к сожалению, акцизная политика нам диктует присутствие некоторые факторов, которые тоже сработали на повышение цены".

Кроме того, Строков отметил, что участники рынка уже начали формировать запасы бензина на весенний период, покупая его на бирже по зимним ценам, которые находятся ниже летних уровней из-за низкого сезонного потребления. "Это потом даст им возможность более плавно перейти в весенний период, а может и в начало лета, в зависимости от размера запасов", - добавил топ-менеджер биржи.

О биржевых ценах на бензин

Цена бензина Аи-92 выросла с начала 2022 года на СПбМТСБ на 4%, а стоимость бензина Аи-95 увеличилась более чем на 5%.

В Минэнерго РФ связали рост биржевых цен с растущими закупками топлива в счет прошедших новогодних праздников и последней недели декабря 2021 года, когда биржа не работала.

В Федеральной антимонопольной службе заявляли, что биржевой рост цен на бензин в начале года является традиционным сезонным явлением.