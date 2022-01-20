Мантуров: ограничения по поставкам электроники в РФ ударят по зарубежным производителям

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Возможные ограничения поставок в Россию зарубежной электроники с применением американских технологий ударят в первую очередь по самим иностранным производителям и вынудят их искать альтернативных поставщиков компонентов, заявил глава Минпромторга РФ через пресс-службу в ответ на запрос ТАСС. По его словам, эти ограничения станут продолжением политики США по вытеснению конкурентов.

"Возможные ограничения поставок произведённой за рубежом с использованием американских технологий продукции в первую очередь ударят по самим производителям, которые могут лишиться привлекательного рынка, и стимулируют их искать альтернативных технологических партнёров в странах, не использующих такого рода манипуляции. Мы остаемся открытыми к конструктивному диалогу со всеми иностранными, в том числе американскими партнёрами", - сказал министр.

Он отметил, что по критической номенклатуре электронно-компонентной базы поставок из США в РФ сейчас практически не осуществляется, а массовый сегмент в целом представлен на глобальном рынке в основном производителями из Китая и Юго-Восточной Азии.