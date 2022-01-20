Росатом построит в Киргизии АЭС малой мощности

ДУБАЙ, 20 января. /ТАСС/. Росатом и Киргизия договорились о сотрудничестве в сооружении АЭС малой мощности. Подписание соответствующего меморандума состоялось в четверг на полях Всемирной выставки Экспо-2020 в рамках российского Дня АСММ (атомных станций малой мощности).

В документе отмечается, что стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества по сооружению АЭС малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н на территории Киргизии. Меморандум также предполагает содействие в развитии ядерной инфраструктуры Киргизской Республики и совместную работу по повышению квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергии.

"Реализация проектов атомных станций малой мощности является одним из важнейших приоритетов госкорпорации "Росатом", которые в будущем значительным образом изменят энергобаланс многих стран мира и внесут вклад в развитие удаленных территорий с замкнутыми энергосистемами. Сооружение подобной атомной станции в Киргизии будет не только способствовать энергонезависимости страны, но и повлияет на качество жизни населения и развитие научно-технического потенциала всего региона Центральной Азии", - сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы уверены, что дальнейшее сотрудничество с госкорпорацией "Росатом" откроет новые горизонты для развития энергетики, экономики и промышленности нашей страны", - отметил в свою очередь заместитель министра энергетики Киргизской Республики Тилек Айталиев.