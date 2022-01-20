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WP: в Конгрессе предложили объявить Россию "спонсором терроризма" и ввести новые санкции

Законопроект также предусматривает санкции в отношении российского государственного долга и трубопровода "Северный поток - 2"
Здание Капитолия, Вашингтон, США REUTERS/Kevin Lamarque
Описание
Здание Капитолия, Вашингтон, США
© REUTERS/Kevin Lamarque

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Республиканцы в Конгрессе США внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий объявление РФ "государством - спонсором терроризма" и введение санкций против российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Документ опубликовала на своем сайте газета The Washington Post.

Законопроектом предусматривается:

  • Объявление Российской Федерации государством - спонсором терроризма и объявление поддерживаемых Россией вооруженных формирований украинского региона Донбасс иностранными террористическими организациями.
  • Санкции в отношении российского государственного долга и трубопровода "Северный поток - 2", в том числе против организаций, причастных "к планированию, постройке, техническому обслуживанию трубопровода.
  • Под запретом для американцев окажутся операции с российским госдолгом. Речь идет об облигациях и других финансовых инструментах.
  • Внесение в санкционный список действующих и бывших чиновников, а также известных в России предпринимателей и общественных деятелей. В список вошли 35 человек, среди которых премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, мэр Москвы Сергей Собянин.
  • Внести в санкционный список крупных бизнесменов: предпринимателя Романа Абрамовича, основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова. Представителей руководства российских корпораций: председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, заместителя президента - председателя правления ВТБ Дениса Бортникова и главу ВТБ Андрея Костина. Санкциям может подвергнуться главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
  • Предоставить законодателям доклад президента США Джо Байдена о личном состоянии президента РФ Владимира Путина и членов его семьи в течение 120 дней после вступления в силу. 

Инициатором проекта стал конгрессмен Джим Бэнкс. На сайте Конгресса США отмечается, что законопроект поступил на рассмотрение.

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