Комиссия по ЧП в энергетике обязала "Молодовагаз" до конца дня погасить долг "Газпрому"

КИШИНЕВ, 20 января. /ТАСС/. Комиссия по ЧП в энергетике Молдавии обязала "Молдовагаз" до конца дня погасить долг за газ "Газпрому", чтобы избежать отключения газа. Как говорится в сообщении на официальной странице правительства, средства для этого кампании выделит государство.

"Молдовагаз" обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года "Газпрому" 50% стоимости объема природного газа за январь", - говорится в документе.

Парламент Молдавии объявил в четверг режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней после уведомления "Газпрома" о прекращении поставок газа с 21 января из-за неуплаты за потребленное топливо в январе. Решение одобрили депутаты правящей Партии действия и солидарности, оппозиция голосовала против, возложив вину за газовый кризис на действующее правительство. Режим ЧП позволит вводить нормированное потребление природного газа и иных источников энергии, выделять финансовые средства для закупки природного газа, координировать работу СМИ, а также предпринимать другие чрезвычайные меры.

По данным кабмина, "Молдовагаз" не хватает примерно $25 млн, чтобы рассчитаться за топливо, потребленное в период с 1 по 15 января. В этой ситуации власти намерены предоставить предприятию отсрочку по уплате налога на добавленную стоимость на зимний период, а также выделить компании в аванс средства, предусмотренные для компенсации населению подорожания газа. О том, что "Молдовагаз" испытывает финансовые трудности, было известно заранее, однако в правительстве Молдавии ждали, что поддержку компании окажет "Газпром", который является ее крупнейшим акционером.

В октябре прошлого года "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Его важным положением стала договоренность до 20-го числа каждого месяца оплачивать стоимость газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину объема, потребленного в текущем месяце. В ноябре прошлого года республика также просрочила платежи и получила уведомление от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. Тогда недостающие средства также выделило правительство республики.